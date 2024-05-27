Оливейра ответил на вопрос о шансах Царукяна в реванше с Махачевым

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра высказался о потенциальном реванше между россиянами Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

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«Арман из тех парней, которые валят вас и весь бой удерживают. Без шансов. Это не тот поединок, который он может выиграть. Очевидно, я сказал это и не могу отступать, но мы говорим о MMA, а это непредсказуемый спорт. Парень закрывает глаза и бьёт рукой, попадает, и вы нокаутированы. Он попадает ногой, вы пытаетесь провести тейкдаун и попадаетесь на удушающий приём. MMA непредсказуемы, но я считаю Ислама опытнее, сосредоточеннее, мотивированнее и сильнее Армана», — приводит слова Оливейры издание MMA Fighting.

Царукян – звезда дивизиона Хабиба. Уже ярче Махачева и Гэтжи: