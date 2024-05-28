Махачев рассказал о самом болезненном поражении в любительской карьере

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев вспомнил поражения, которое он потерпел на любительском уровне. В 2009 году Махачев выиграл чемпионат России по боевому самбо. Это позволило ему отобраться в национальную команду и поехать на первенство мира. В первом же раунде Ислам уступил будущему чемпиону – Вячеславу Василенко.

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