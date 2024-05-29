Махачев заявил, что Хабиб будет его секундантом в бою против Дастина Порье

Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов будет секундантом соотечественника Ислама Махачева в поединке против американца Дастина Порье. Об этом сообщил Махачев, комментарий которого приводит пресс-служба UFC.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов готовит Махачева к поединку, который пройдет 2 июня в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси). Нурмагомедов ранее заявил, что не планирует секундировать своих подопечных.

"Орел (прозвище Нурмагомедова - прим. ТАСС) приземлился в Джерси. Он будет в моем углу. И, честно говоря, я очень счастлив, потому что он - один из лучших как секундант, как брат, как друг", - сказал Махачев.

В послужном списке 32-летнего Махачева 25 побед, 1 поражение. Он владеет титулом чемпиона UFC с октября 2022 года, дважды его защитив. В активе 35-летнего Порье 30 побед, 8 поражений, 1 бой был признан несостоявшимся.