Стала известна дата реванша между Усиком и Фьюри

Председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх рассказал, что реванш межу украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсону Фьюри состоится 21 декабря 2024 года. Чемпионат.com

Усик в ночь на 19 мая победил Фьюри. Поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика над Фьюри раздельным решением судей. Газета.Ru

Фьюри потерпел первое поражение в карьере. Также на счету британца 34 победы, в еще одном поединке была зафиксирована ничья. Матч ТВ

37-летний Усик в третий раз защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер") и Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC), принадлежавший Фьюри. Украинец по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 22 победы (14 нокаутом). ТАСС