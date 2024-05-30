Брэдли жестко высказался о Фьюри после боя с Усиком

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли поделился мнением о реванше между супертяжеловесами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Ранее сообщалось, что он запланирован на 21 декабря. В первом поединке победу решением судей одержал Усик.

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