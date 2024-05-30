Российский тренер назвал одну из возможных причин возвращения Хабиба

Бывший боец, старший тренер сборной России по ММА и тренер Виктории Дудаковой Гасанали Гасаналиев поделился мнением о решении Хабиба Нурмагомедова находиться в углу своего товарища Ислама Махачева во время его поединка с американцем Дастином Порье.

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«Хабиб просто столько лет отдал этому виду спорта, ты уже не можешь без этого, без тренировок. Никуда не уйти, это до конца жизни с тобой. Ладно, бизнесом займёшься, но это всё равно дело, в которое ты вкладывал душу и сердце, голову, полностью вовлечён в этот спорт. Мне кажется, Хабиб возвращается ещё и потому, что и у Усмана бой с Шаблием, и у Умара — с Кори Сэндхагеном», — сказал Гасаналиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Бой Махачева и Порье состоится на турнире UFC 302.