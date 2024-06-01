Тренер Махачева высказался о потенциальном бое с Илией Топурией

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева, высказался о возможности поединка россиянина с обладателем титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг) грузином Илией Топурией.

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