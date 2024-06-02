Китайский боксер Чжан Чжилэй выиграл у американца Уайлдера

Бывший временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе китаец Чжан Чжилэй победил бывшего чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американца Деонтея Уайлдера. 12-раундовый рейтинговый поединок, прошедший в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), завершился победой Чжан Чжилэя техническим нокаутом в 5-м раунде.

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41-летний Чжан Чжилэй одержал 27-ю победу (22 нокаутом) при 2 поражениях и 1 ничьей. В апреле 2023 года он завоевал пояс временного чемпиона мира WBO, победив британца Джо Джойса техническим нокаутом в шестом раунде, а в повторном поединке нокаутировал противника в третьем раунде. В прошлом бою китайский боксер уступил Паркеру решением судей и расстался с поясом. В любительском боксе Чжан Чжилэй становился серебряным призером Олимпийских игр, двукратным бронзовым призером чемпионата мира, чемпионом Азии и Азиатских игр.

В послужном списке 38-летнего Уайлдера теперь 43 победы (42 нокаутом), 4 поражения и 1 ничья. Американец владел титулом чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года по февраль 2020-го, защитив его 10 раз. Он потерпел четвертое поражение в пяти последних поединках.

Уайлдер в третий раз вышел на ринг после титульного поединка. В октябре 2021 года американец проиграл Тайсону Фьюри техническим нокаутом в 11-м раунде, потерпев от него второе поражение подряд. В феврале 2020 года британец выиграл техническим нокаутом в 7-м раунде и завоевал пояс WBC. Первый бой между соперниками, который прошел в декабре 2018 года, завершился вничью. Американец в октябре 2022 года нокаутировал финна Роберта Хелениуса в первом раунде, а в прошлом поединке в декабре 2023 года уступил новозеландцу Джозефу Паркеру решением судей.

В другом бою турнира в Эр-Рияде британец Даниэль Дюбуа завоевал титул временного чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе, победив хорвата Филипа Хрговича техническим нокаутом в восьмом раунде. Судья остановил бой ввиду рассечений у Хрговича. В активе 26-летнего Дюбуа теперь 21 победа (20 нокаутом), 2 поражения, у 31-летнего Хрговича - 17 побед (14 нокаутом), 1 поражение. Поясом чемпиона мира IBF в этом весе владеет украинец Александр Усик.