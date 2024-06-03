Глава IBA провел встречу с министром спорта

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев провел встречу с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым, в ходе которой была достигнута договоренность о сотрудничестве между организациями.

— Провели встречу с Михаилом Владимировичем Дегтярёвым. Договорились о сотрудничестве между IBA и министерством спорта Российской Федерации. Рад поздравить с назначением настоящего профессионала своего дела в мире спорта. Я уверен, что нас ждет плодотворная совместная работа во благо спорта, спортсменов и тренеров, — написал Кремлев в Telegram‑канале.

Дегтярев был назначен на пост главы ведомства в мае, он сменил в должности Олега Матыцина, который возглавлял Минспорт с 2020 года.