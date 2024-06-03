Промоутер Фьюри не считает Усика лучшим боксером мира

Промоутер Фьюри Дюбеф отказался назвать Усика лучшим боксером мира
Тодд Дюбеф, американский промоутер британского боксера Тайсона Фьюри, заявил, что украинец Александр Усик не является лучшим боксером мира, передает talkSport.
«Я считаю, что Наоя Иноуэ — лучший боксер мира. Усик даже не близко. Рейтинги лучших боксеров мира слишком сильно зависят от последнего выступления», — сказал Дюбеф.
Усик в ночь на 19 мая победил Фьюри. Поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.
Украинский боксер после этой победы поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.
Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.