Волков назвал сильнейших бойцов в тяжелом весе

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков в эфире «Матч ТВ» назвал британца Тома Аспинэлла и француза Сирила Гана сильнейшими представителями тяжелого веса.

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Волков в субботу проведет бой против соотечественника Сергея Павловича на турнире UFC в Саудовской Аравии. Ранее российские бойцы проводили совместные тренировки и спарринги.

— Воспринимаешь Павловича как приятеля? Пожмешь ему руку?

— Пожму. Человеческие отношения никуда не деваются. Для меня это такой же хлеб, как и для него, такой же шанс. Негатива к нему нет.

— Кого считаешь сильнейшим бойцом в тяжелом весе?

— Пока что Аспинэлл выглядит сильнейшим по ощущениям, навыкам, скорости, мотивации, еще Ган неплох. Интересно было бы посмотреть на их бой. Но, видимо, пока что не судьба, — сказал Волков «Матч ТВ».

Аспинэлл — временный чемпион UFC в тяжелом весе, Ган занимает второе место в рейтинге тяжеловесов.