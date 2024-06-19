Павлович отреагировал на слова Волкова в свой адрес

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович прокомментировал слова своего соотечественника и соперника по следующему поединку Александра Волкова. Ранее Волков, высказываясь о спаррингах с Павловичем, заявил следующее: «Меня вело от каждого удара, а он мои удары не чувствовал».

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«Да мне без разницы, кто и что говорит. Мы же понимаем, что это сарказм и так далее. Были хорошие спарринги, где мы зарубались, плотные спарринги с обеих сторон. Поэтому рассказывать какие то басни смысла не имеет», — приводит слова Павловича «Матч ТВ».



Напомним, поединок между Павловичем и Волковым состоится 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии. Это будет первый турнир промоушена Даны Уайта в этой ближневосточной стране.