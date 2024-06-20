Уайт сказал, кто победит в потенциальном бою между Джонсом и Перейрой

Президент UFC Дана Уайт высказался о потенциальном поединке между действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американцем Джоном Джонсом и чемпионом UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

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«Алекс невероятный боец. Однако Джон Джонс раскатает его, как и всех остальных», — сказал Уайт на подкасте Club Shay Shay.



Напомним, в последнем поединке, который состоялся в марте 2023 года на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе, Джонс Джонс разделил октагон с бывшим временным чемпионом UFC в тяжёлом весе французом Сирилем Ганом. Их поединок был главным на данном турнире. Бой завершился победой Джонса удушающим приёмом в первом раунде.

В своём рекорде Джонс имеет 27 побед, одно поражение, а один бой был признан ничьей.