Россиянин Шара Буллет победил бразильца Троколи на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) нокаутом в середине третьего раунда победил бразильца Антонио Троколи в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит в Эр-Рияде.

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Ранее на турнире россиянин Ринат Фахретдинов победил Николаса Далби из Дании.

Изначально Магомедов должен был провести бой против украинца Игоря Потери, однако тот снялся с поединка.

Магомедову 30 лет. На его счету теперь 13 побед и ни одного поражения.