«Бауманка победила ВДВ»: бой тяжеловесов UFC обернулся скандалом

Россиянин Александр Волков одержал победу над соотечественником Сергеем Павловичем на турнире UFC в Саудовской Аравии. Противостояние закончилось конфликтом между двумя товарищами, подружившимися во время совместных тренировок, передает РБК. Так, проигравший Павлович оттолкнул Волкова во время рукопожатия.

Победитель признался, что не знает, с чем связана такая реакция его оппонента. При этом Павлович отказался от комментариев после боя.

Серега, прости меня, если чем-то обидел. Надеюсь, что все это останется в рамках турнира <...> Не знаю, почему он оттолкнул меня после боя, может быть, из-за того, что мы подрались. Я подошел поблагодарить за хороший поединок, а он был злой, — отметил Волков.



Известно, что Павлович начал заниматься смешанными единоборствами после службы в ВДВ. Волков же пришел в ММА после учебы в МГТУ имени Баумана. В связи с этим на свою победу он отреагировал ироничным комментарием.

Скажу так: Бауманка победила ВДВ, — отметил Волков.



Ранее российский боец смешанных единоборств, обладатель титула чемпиона Bellator Александр Шлеменко выразил уверенность, что ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор проиграет бой с Майклом Чендлером. По его мнению, поединок может окончиться досрочно нокаутом.