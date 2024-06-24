Конор Макгрегор сделал категоричное заявление о своем будущем в UFC

Популярный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что не намерен завершать карьеру и потом вернётся в октагон. Ранее стало известно, что ирландец получил травму, из-за чего снялся с поединка с американцем Майклом Чендлером, который должен был состояться на турнире UFC 303.

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