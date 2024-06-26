Хабиб рассказал, сколько шагов обычно проходит в день

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории, а ныне член Зала славы промоушена россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал, как поддерживает физическую форму. Помимо прочего, Хабиб старается больше ходить.

© Чемпионат.com

«Не ленитесь, поддерживайте форму. Недавно за день я прошёл 15 000 шагов. Для меня это немного, но в целом норма выполнена», — написал Нурмагомедов.



Хабиб является одним из самых успешных бойцов в истории смешанных единоборств. Многие бойцы и эксперты считают россиянина величайшим. За время карьеры в смешанных единоборствах Нурмагомедов принял участие в 29 поединках, в которых он добыл 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта.