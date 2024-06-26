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Инсайдер Рафаэл: Усик был обязан отказаться от чемпионского пояса IBF

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, украинский боксер Александр Усик не мог сохранить за собой право владения поясом Международной боксерской федерации. Об этом сообщает инсайдер Дэн Рафаэл.

Стало известно, почему Усик отказался от чемпионского пояса IBF
© globallookpress.com

По его словам, в контракте на бой против британца Тайсона Фьюри было прописано, что победитель поединка обязан освободить чемпионский пояс IBF.

«У Александра действительно не было выбора», — заявил Рафаэл.

Усик в ночь на 19 мая победил Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Украинский боксер после этой победы поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.