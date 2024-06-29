Россиянин Василий Камоцкий по прозвищу "Пельмень" на турнире по пощечинам Power Slap вт Лас-Вегасе нокаутировал польского спортсмена.

В Лас-Вегасе прошел турнир по пощечинам Power Slap, который создал глава UFC Дана Уайт. На нем дебютировал известный спортсмен из России Василий Камоцкий по прозвищу "Пельмень".

В первом поединке он встречался с поляком Камилом Марусащем по прозвищу "Полярный Медведь". Польский спортсмен оказался куда выше плотно сложенного россиянина, но это не помогло.

Уже первая пощечина от "Пельменя" отправила "Полярного медведя" в глубокий нокаут. Что примечательно, готовился к дебюту Камоцкий всместе с российским бойцом UFC Александром Волковым.

Победа россиянина принесла ему еще и денежный бонус от организаторов турнира.