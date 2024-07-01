Telegram-канал SHOT сообщает, что Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. По данным канала, причиной стал долг спортсмена в размере 297 млн рублей.

Как пишет SHOT, ранее ФНС закрыла несколько фирм бойца, одна из которых — ООО «Хикмет тревел» — занималась туризмом. По данным канала, причиной стали недостоверные сведения в официальных бумагах. SHOT утверждает, что счета бойца ММА заблокировали вместе со счетом благотворительного фонда.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что сотрудники силовых структур Дагестана искали бойца ММА Хабиба Нурмагомедова во время следственных действий после терактов в городах республики. По его данным, у спортсмена хотели взять показания по поводу личности Гаджимурада Кагирова, который участвовал в нападении террористов.