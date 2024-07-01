Telegram-канал SHOT сообщает, что Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. News.ru

По информации источника, поводом для ареста стал долг спортсмена в размере 297 млн рублей. До этого налоговики закрыли несколько фирм Нурмагомедова из-за недостоверных сведений в официальных бумагах. Газета.Ru

Информация о задолженности спортсмена появилась в СМИ в начале мая этого года. Тогда, по информации Mash, точная сумма долга составляла 306 242 929 рублей. ФНС начала проверку его бизнесов и заблокировала часть счетов, в том числе счета связанных с ним бойцовской лиги Eagle FC и благотворительного фонда. Кроме того, налоговая заинтересовалась его вложениями в отели в Турции и стартапы в ОАЭ. Lenta.ru