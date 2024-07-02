Азербайджанскому бойцу MMA грозит наказание за оскорбление россиянина

Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Джавид Рзаев может получить административное наказание за оскорбление россиянина Артура Кулинского, передает РИА Новости.

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«В отношении Рзаева может быть составлен административный протокол», — рассказали в правоохранительных органах.



После поединка Рзаев оскорбил Кулинского по национальному признаку. Позже Рзаев извинился перед Кулинским.

На счету Рзаева четыре победы и два поражения в поп-ММА. У Кулинского четыре победы и шесть поражений.

Ранее юывший главный тренер московского ЦСКА и «Торпедо» Александр Тарханов призвал выгнать из России албанского футболиста Мирлинда Даку, который позволил себе оскорбительные выкрики в адрес сербов и македонцев после матча чемпионата Европы.

Тарханов призвал руководство казанского «Рубина», за который выступает Даку, наказать своего футболиста финансово и даже разорвать с ним контракт.