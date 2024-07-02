Азербайджанскому бойцу MMA грозит наказание за оскорбление россиянина
Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Джавид Рзаев может получить административное наказание за оскорбление россиянина Артура Кулинского, передает РИА Новости.
«В отношении Рзаева может быть составлен административный протокол», — рассказали в правоохранительных органах.
После поединка Рзаев оскорбил Кулинского по национальному признаку. Позже Рзаев извинился перед Кулинским.
На счету Рзаева четыре победы и два поражения в поп-ММА. У Кулинского четыре победы и шесть поражений.
Ранее юывший главный тренер московского ЦСКА и «Торпедо» Александр Тарханов призвал выгнать из России албанского футболиста Мирлинда Даку, который позволил себе оскорбительные выкрики в адрес сербов и македонцев после матча чемпионата Европы.
Тарханов призвал руководство казанского «Рубина», за который выступает Даку, наказать своего футболиста финансово и даже разорвать с ним контракт.