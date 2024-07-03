Боец UFC рассказал о драке Мокаева и Капе в Лас-Вегасе

Бразильский боец UFC Джин Силва рассказал о предыстории конфликта между британцем Мухаммадом Мокаевым и Манелом Капе, поединок которых состоится на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания).

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«Бро, Манел поймал Мокаева у входа в PI [Институт UFC в Лас-Вегасе]. Он ударил его головой и локтем. На улице. Он посёк Мокаеву голову за неделю до его боя», — сказал Силва в интервью AgFight.



В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 238 в марте Мокаев победил единогласным решением американца Алекса Переса.

Капе не выступал с сентября, когда на UFC 293 победил единогласным решением бразильца Фелипе дос Сантоса.

Ранее Капе прокомментировал организацию поединка с Мокаевым.