Федерация бокса России приостановила лицензию Hardcore FC после скандала

Федерация бокса России (ФБР) приостановила лицензию бойцовского промоушена Hardcore из-за скандала с азербайджанским бойцом Джавидом Рзаевым, сообщает пресс-служба.

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По решению ФБР, организация также должна устранить выявленные нарушения и выплатить штраф согласно регламенту. Помимо этого, Hardcore FC компенсирует причиненный вред деловой репутации Федерации бокса России.

Правоохранительные органы проводят проверку по действиям, совершенным бойцом Hardcore FC.

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Отметим, что после инцидента Федерация бокса РФ написала заявление в Генпрокуратуру на Рзаева с требованием спортивной дисквалификации.