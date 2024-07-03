Федерация бокса России приостановила лицензию кулачной и поп-ММА-лиги Hardcore Fighting Championship из-за оскорбительных высказываний азербайджанского бойца смешанных единоборств (ММА) Джавида Рзаева в адрес россиянина Артура Кулинского. Об этом сообщается в Telegram-канале федерации. Lenta.ru

«Организация рассчитывает, что боец выскажет гражданскую позицию и ответит за сказанное», — говорится в сообщении. Высказывания Рзаева вызвали резкую реакцию со стороны Федерации бокса России, которая рассматривает их как возможное нарушение этических норм. Ura.Ru

На турнире Hardcore по кулачным боям, который прошел 22 июня, Джавид «Костюм из Дубая» Рзаев победил Сергея Приходько. После этого азербайджанец начал конфликтовать с другим бойцом Артуром Калинским, который находился за рингом. Рзаев хотел устроить драку (остановила охрана) и назвал Калинского «русской свиньей». Sports.ru