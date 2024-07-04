Валуев отреагировал на отстранение бойца, назвавшего россиянина «русской свиньей»

Пожизненное отстранение азербайджанского бойца смешанного стиля (ММА) Джавида Рзаева, назвавшего оппонента «русской свиньей», послужит примером для остальных, заявил депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев. Поведение спортсмена он раскритиковал в беседе с «Лентой.ру».

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«По-человечески наказать абсолютно точно надо было. Уровень ксенофобии, который могут себе позволять те или иные люди, регулируется правилами. В уставе Федерации конкретно записано, что это недопустимо и возможна дисквалификация, что, собственно, и было сделано. Недопустимо себя вести подобным образом. Я думаю, что, может быть, это и послужит примером для всех остальных», — высказался Валуев.



Ранее Федерация бокса России пожизненно отстранила спортсмена от участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой организации.

Инцидент произошел на турнире Hardcore Fighting Championship 22 мая. Рзаев одержал победу над россиянином Сергеем Приходько. После поединка он вступил в словесную перепалку с другим бойцом ММА, Артуром Кулинским, в ходе которой назвал его «русской свиньей».