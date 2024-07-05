Полный гайд по боксу на ОИ-2024

Всё, что нужно знать в преддверии соревнований.

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26 июля в Париже стартуют XXXIII летние Олимпийские игры, и пройдут соревнования до 11 августа включительно. На Олимпиаде будет представлено 32 вида спорта, и, несмотря на все опасения, бокс входит в этот список.

Причины переживать действительно были. Из-за конфликта Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной боксёрской ассоциацией (IBA) включение бокса в программу двух ближайших Олимпиад было под вопросом. Это проговаривалось прямым текстом. В итоге проблема была решена достаточно радикально — МОК просто отстранил IBA и взял всё под свой контроль.

А затем глава Международного олимпийского комитета Томас Бах всех успокоил:

«Решение остаётся в силе. Бокс на Олимпиаде будет, турнир, как и квалификационные соревнования, организует МОК».



Технические подробности

Соревнования в боксе пройдут с 27 июля по 10 августа. Будет разыграно 13 комплектов наград: семь — у мужчин и шесть — у женщин. К слову, в прошлом году было восемь мужских категорий и пять женских. Само собой, в каждой весовой категории может быть лишь один спортсмен от страны. И традиционно проигравшие в полуфиналах автоматически становятся бронзовыми призёрами.

С 2016 года мужчина на Олимпийских играх выступают без шлемов, для женщин это всё ещё обязательное условие.

Мужские весовые категории на Олимпиаде-2024: до 51 кг, до 57 кг, до 63,5 кг, до 71 кг, до 80 кг, до 92 кг, 92+ кг.

Женские весовые категории на Олимпиаде-2024: до 50 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 66 кг, до 75 кг.

Как проходил отбор?

Как правило, часть боксёров квалифицируется через континентальные соревнования (Европейские игры, Азиатские игры и так далее). Ещё часть могла отобрать через чемпионат мира, но так как IBA была отстранена, то и сам турнир был лишён статуса квалификационного к Олимпиаде. К слову, россияне на нём взяли два золота и четыре бронзы.

Взамен чемпионата мира МОК провёл два отборочных турнира. Первый прошёл в Бусто-Арцио (Италия) с 29 февраля по 12 марта. Второй — в Бангкоке (Таиланд) с 23 мая по 5 июня. Ещё часть квот распределили по принципу универсальности.

Всего же для боксёров выделено 248 квот, по 124 на мужчин и женщин. Это на 41 квоту меньше, чем было на предыдущей Олимпиаде.

Главный вопрос — что с россиянами и их участием?

Как и в случае с другими российскими спортсменами, боксёры из нашей страны могли выступить в индивидуальном нейтральном статусе — без гимна, без флага, без какой-либо символики. Однако генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко озвучила жёсткую позицию:

«Российские боксёры никогда не поедут на соревнования в нейтральном статусе. Мы не можем изменить своей родине! Мы никого не осуждаем, но у нас чёткая сформированная позиция. Это мнение всей боксёрской семьи».



Большая потеря и для российских боксёров, и для Олимпиады в целом, так как это автоматически снижает уровень турнира. К примеру, на предыдущих Играх в Токио россияне выступили более чем достойно: одно золото, одно серебро и четыре бронзы. Это третье место в общем зачёте в боксе.

Сейчас большинство экспертов одобряет такое решение боксёрской федерации, но жалеет боксёров. К примеру, Костя Цзю:

«С точки зрения федерации это был политически правильный ответ на всё, что МОК нам делает. Ребят жалко, потому что для каждого спортсмена-любителя Олимпийские игры — это определённая вершина, к которой они идут четыре года. Хотя сейчас есть новые альтернативы: переходить в профессионалы, выступать и становиться чемпионом мира среди профессионалов. Это ещё выше. Однако для любителей олимпийское золото — самое ценное достижение».



Грустно, но эта Олимпиада проходит без россиян. Вдвойне грустно от того, что прерывается выдающаяся серия, в ходе которой у России на каждой Олимпиаде был хотя бы один чемпион в боксе.

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов не сомневается, что решение отказаться от участия в Олимпиаде было верным:

«Решение было принято Федерацией бокса России, и я считаю, что оно правильное, потому что в связи со всеми политическими событиями в мире мы не имеем права боксировать без гимна и под нейтральным флагом. К тому же, учитывая все те моменты, которые МОК выдвигает к россиянам на Олимпиаде, я считаю, что выступление любого российского спортсмена там — неправильно. Это моя субъективная точка зрения. Что касается бокса, то все единогласно это решение поддержали. Понятно, что для многих боксёров, выступающих в любителях, Олимпиада является своего рода венцом, чего греха таить. Но люди у нас все здравые и все понимают, что сейчас происходит. Никто в команде не думал остаться в стороне и ставить свои личные амбиции выше. Мы представляем страну, это не просто большие слова, это так и есть».



Кто тогда фаворит?

На прошлых Олимпийских играх медальный зачёт в боксе остался за Кубой, которая взяла четыре золота. Второй стала Великобритания, третьей — Россия. Удивительно, но США остались без золотой медали на Олимпиаде в Токио. Несмотря на это, американцев считают одними из фаворитов предстоящего турнира. Исторически именно сборная США доминирует на Олимпиадах. Почти всегда здорово проявляют себя британцы и кубинцы, в последнее время здорово подтянулись Бразилия и Китай, неплохо проявляет себя Узбекистан. К слову, от Кубы можно ждать многого и на парижских Играх. Она главный фаворит соревнований.

На предстоящей Олимпиаде наибольшее представительство у Австралии — 12 боксёров. То есть только в одной весовой категории не будет спортсмена из этой страны. У Узбекистана приедет 11 бойцов, у Ирландии, Казахстана и Бразилии — по 10. США привезёт восемь боксёров, Великобритания — шесть, Куба — пять.

Если говорить о персоналиях, то стоит присмотреться к Баходиру Джалолову, выступающему в 92+ кг. На прошлой Олимпиаде он завоевал золото, потом выиграл чемпионат мира, а параллельно выступает в профессионалах. Получается неплохо — 14-0, все победы досрочные. Соотечественник Джалолова Хасанбой Дусматов (до 51 кг) тоже олимпийский чемпион, но свою медаль он брал в Рио в 2016 году, а теперь готовится повторить триумф. В своей весовой он точно один из главных фаворитов. Стоит отметить сверхопытного Софьяна Умиа (до 63,5 кг), который восемь лет назад брал серебро на Олимпиаде, а у себя дома постарается улучшить результат.

Большой фаворит также кубинец Арлен Лопес (до 80 кг) — двукратный олимпийский чемпион, который очень спокойно отобрался и на эти Игры. Он побеждает примерно на всех больших турнирах, в которых выступает. Обязательно стоит упомянуть и Александра Хижняка, который в Токио остановился в шаге от золота. В весовой категории до 92 кг есть ещё один двукратный олимпийский чемпион — Хулио Сесар ла Крус. У него в активе ещё и пять побед на чемпионатах мира, а на очередную Олимпиаду кубинец отобрался через Панамериканские игры.

От США на Олимпиаде выступит чемпион мира 2021 года Харви Джамал (до 57 кг). Ему всего 21 год, он уже обзавёлся солидным резюме в любителях, может удивить и на самом высоком уровне. В супертяжах (92+ кг) есть интересный русско-британский боксёр Делишес Ори. Родился он в Москве, но в семь лет вернулся с родителями в Англию, где позже стал боксёром. У него очень сложные соперники на Олимпиаде, но и бэкграунд неплохой — на Европейских играх Ори выступил здорово.

Крайне любопытная история, за которой стоит последить, — возвращение на Игры пуэрториканца Хуана Мануэля Лопеса. Интересна она тем, что первая Олимпиада для него прошла 20 (!) лет назад. Там Лопес выступил неудачно, но зато в профессионалах он стал чемпионом мира в двух весовых категориях. Время попытаться закрыть гештальт.

Бонус — двое россиян на Олимпиаде всё же будут, но есть нюанс

Следим за Натальей Шадриной (до 60 кг) и Вахидом Аббасовым (до 71 кг). Это россияне, которые выступают за сборную Сербии, оба являются мастерами спорта России международного класса. У Аббасова серьёзная конкуренция в лице Асланбека Шымбергенова (Казахстан), Сэвона Окадзавы (Япония) и Асадхужи Муйдинхужаева (Узбекистан). У Шадриной тоже есть топ-соперница — Келли Харрингтон, победившая на прошлой Олимпиаде.

Безусловно, Игры в Париже сильно потеряют из-за отсутствия россиян, которые могли отправить на соревнования ряд очень ярких и сильных боксёров. Тем не менее среди 240 спортсменов, которые поборются за олимпийские медали в боксе, точно найдутся интересные бойцы, которые могут удивить и порадовать. Следить за Олимпиадой нужно.