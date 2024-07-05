Топурия в жесткой форме обратился к своим критикам

Чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался в адрес тех, кто продолжает в нём сомневаться.

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«Всем тем, кто продолжает во мне сомневаться. К чёрту вас всех, никто из вас меня не волнует. Вы просто проецируете на меня свою неуверенность. Ваша зависть, рождённая из-за вашей неспособности реализовать свои желания, отравляет сердце. Продолжайте смотреть, как я сияю!» — написал Топурия.



Напомним, Топурия стал чемпионом UFC после победы в поединке с австралийцем Александром Волкановски. Их бой проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Противостояние завершилось победой Топурии нокаутом во втором раунде. В общей сложности в активе Илии 15 побед в 15 боях.