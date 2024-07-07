Шакур Стивенсон единогласным решением судей одолел Арутюняна

Сегодня, 7 июля, на арене «Пруденшиал-центр» (Ньюарк, США) непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американский боксёр Шакур Стивенсон провёл поединок с представителем Германии Артёмом Арутюняном в рамках защиты чемпионского пояса WBC.

© Чемпионат.com

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Стивенсона единогласным судейским решением. Таким образом, он защитил чемпионский пояс.

В своём последнем бою Стивенсон в ноябре 2023 года победил по очкам доминиканца Эдвина Де Лос Сантоса, завоевав тогда ещё вакантный титул WBC.

Всего в карьере Стивенсона теперь 22 боя, в которых он одержал 22 победы. 10 побед американец одержал, нокаутировав своих соперников досрочно.

У Артёма Арутюняна 12 побед и два поражения.