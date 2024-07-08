Рой Джонс намерен провести бой против Федора Емельяненко на Красной площади

Бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс-младший изъявил желание провести боксерский поединок с бывшим ММА-бойцом Федором Емельяненко.

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«Было бы отлично провести показательный бой с Федором Емельяненко на Красной площади. Когда-то мы могли провести бой, подписали контракты, но коронавирус нарушил наши планы. Но это все еще можно сделать», – приводит слова Джонса «ТАСС».



В профессиональном ринге Рой Джонс одержал 66 побед (47 – нокаутом) и потерпел 10 поражений. Он владел поясами чемпиона мира в среднем, втором среднем, полутяжёлом и тяжёлом весах. Сейчас ему 55 лет.

В смешанных единоборствах Емельяненко провел 47 боев: 40 побед (31 – досрочно), шесть досрочных поражений и один несостоявшийся бой.

Емельяненко – четырехкратный чемпион мира по версии Pride. В феврале 47-летний атлет изъявил желание провести поединок по правилам бокса.