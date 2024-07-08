Новая звезда Дагестана проведет крупнейший бой в карьере. Соперник – легенда Казахстана

13 июля в Москве, в Международном Центре Бокса «Лужники», состоится крупномасштабный турнир ММА Серия-82, где в главном поединке вечера подерутся топовые средневесы Шамиль Магомедов и Даурен Ермеков. Для обоих этот бой станет знаковым, ведь соперники уже давно знакомы друг с другом. Еще несколько лет назад, когда Магомедов и Ермеков выступали в организации Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, им хотели устроить чемпионское сражение. Но из-за проблем с функционированием лиги бой сперва был законсервирован, а потом и вовсе отменен. Шамиль нашел себе место в молодой и бурно развивающейся организации ММА Серия, а Даурен отправился гастролировать в сильнейшие промоушены стран СНГ. И вот, в 2024 году, их пути снова пересеклись. Ермеков давно сделал себе имя, выступая против наиболее опасных представителей среднего веса своего поколения на протяжении последних лет, а прямо сейчас ему предстоит дебютировать в ММА Серии. И тут, как мы уже сказали, его будет ждать старый знакомый.

© организаторы турнира ММА Серия – 82

Шамиль Магомедов ведет идеальную статистику, состоящую из 12 побед при полном отсутствии поражений. В ММА Серии он провел уже два поединка – и в обоих уверенно выиграл. Магомедов является не самым типичным представителем Дагестана в единоборствах. Вопреки устоявшемуся стереотипу Шамиль начал свой путь в боях с бокса, а затем перешел на карате. Правда, и борьба, как признается сам атлет, у него в крови, ведь с его происхождением и не может быть иначе. Магомедов перебрался в ММА благодаря примеру своего брата, который в свое время выступал в M-1 Global. И за последние несколько лет Шамилю удалось превратиться в одного из самых устрашающих средневесов во всей Европе.

Мы связались с Магомедовым и записали с ним интервью о предстоящем событии.

- Шамиль, 13 июля тебе предстоит бой с Дауреном Ермековым. Считаешь ли это самым важным моментом в карьере?

- Думаю, да. Это будет очень интересное противостояние. Важный бой в моей карьере, поскольку соперник опытный, известный в России, обладатель не одного пояса. Скажем так, на данный момент это очень важный момент в моей карьере.

- Что считаешь своей сильной стороной против Ермекова, и в чем он может быть опасным для тебя?

- Сильная сторона – ударка, ударная техника. Руки, ноги. Как и во всех боях моих – ударка. Опасен ли Ермеков для меня? Не знаю. Единственное – в борьбе… но к этому тоже я готов. Готов удивить его в этом аспекте.

- А для тебя важно показывать зрелище в бою или ты выходишь за результатом, и не так важно, каким образом ты его достигаешь?

- Безусловно, конечно, в первую очередь – результат, как и у любого бойца. Но и зрелищность – немаловажно. Зрители, приходящие посмотреть, тратящие финансы – должны увидеть красивый бой. Но это, к сожалению, не всегда получается. Ну стараемся сделать как можно зрелищнее.

- Ты — ударник по базе, и считается, что для Дагестана это не так уж и типично, поскольку в вашей республике любят борьбу. Почему так вышло у тебя?

- История была такая, что мой отец и старший брат одновременно выехали посмотреть, какой зал открыт и куда можно записать меня. Не было такой цели «на бокс» или «на борьбу». Оказалось, что спортшкола по боксу была открыта и решили отдать туда. Как-то вот так и остался и начал заниматься боксом.

- Ты сколько лет прозанимался боксом, чего там достиг и почему перешел в ММА?

- Я лет восемь занимался боксом. Неоднократный чемпион республики Дагестан и многих всероссийских и международных турниров по боксу. Нормальных успехов добился, но в один период как-то чуть поднадоело, чего-то нового захотелось. И в этот период как раз старший брат в M-1 Global выступал в командном турнире, и я смотрел за этими боями, и мне сильно понравилось. Я понял, что хочу там себя попробовать, выступать там. Как это получится, посмотреть.

- Даурен Ермеков вспомнил знаменитую фразу: у каждого дагестанца с рождения разряд по борьбе. А ты чувствуешь, что борьба у тебя в крови?

- Конечно. Она дается очень легко. То, что показывают – запоминается, очень легко усваивается. Значит, что есть в крови это. Не просто это слова.

- Даурен сказал, что присматривался к тебе, еще когда вы оба выступали в лиге Хабиба. А можно сказать, что и ты ранее догадывался: рано или поздно бою с Ермековым быть?

- Да. Мы уже должны были в лиге Хабиба драться за пояс. Я уже был первый претендент. Президент лиги Шамиль Завуров говорил в одном из интервью, что я в следующем турнире буду биться за пояс с Дауреном Ермековым. Но трудности возникли с организацией, а потом так получилось, что они закрылись. Мне было интересно в дальнейшем тоже с ним подраться, в какой-нибудь организации. И вот в ММА Серии это случилось. Мы идем туда.

- Расскажи о своем опыте общения с Хабибом Нурмагомедовым и его командой. Насколько близко вы в контакте?

- Ну мы общались, в основном, когда видели на турнире, когда я выступал в его лиге. С Шамилем Завуровым, с Хабибом, когда он посещал турниры. А так, Хабиб – человек, конечно, занятой. Не так легко с ним видеться, помимо боев, турниров, которые он посещал.

- Чего ты хотел бы добиться до конца этого года? Сколько раз планируешь выступить? Рассчитываешь ли получить бой за пояс? В общем, о чем ты сейчас мечтаешь, чего хочешь добиться за год?

- За год хотелось бы еще два-три раза минимум подраться, но не знаю, как получится. И пояс, безусловно, был бы приятен, как бонус ко всему этому. Далеко вперед заглядывать не хочу. Подеремся с Ермековым, дальше посмотрим. А так я готов. Мне буквально месяц отдохнуть, и я могу вернуться в клетку, выступит. Сколько раз организация даст мне возможности подраться, столько раз подеремся.

До турнира, на котором состоится бой Магомедов – Ермеков, остается неделя, и у вас все еще есть возможность приобрести билеты на него! 13 июля, Международный Центр Бокса «Лужники» (Новолужнецкий пр-д, 13), ММА Серия-82 – обязательно запишите эти данные, чтобы не забыть. Начало турнира в 19:00 мск. Билеты в продаже на сайте.