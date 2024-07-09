Чемпион UFC Перейра ответил на вызов российского кикбоксера Вахитова

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра ответил на вызов российского кикбоксера Артема Вахитова.

Ранее Вахитова заявил, что не против подраться с Перейрой по правилам ММА. Бойцы дважды встречались по правилам кикбоксинга, счет в противостоянии — 1–1.

— Эй, братан, будь осторожен с людьми, которые дают тебе такие идеи. Человек, который дал тебе этот совет, пытался победить меня, но не преуспел. Я же не дурак. Все понимают, что тебе отдали победу надо мной, потому что лига Glory знала, что это мой последний бой в организации. Они не хотели, чтобы я уходил с чемпионским поясом. Вот что я думаю. Тебе надо списаться с моим менеджером Жорже Гимарайшем. Думаю, он может помочь тебе. На связи, — написал Перейра в социальной сети.



В ММА Перейра одержал 11 побед и потерпел два поражения.