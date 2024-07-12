Депутат и чемпион мира по боксу отправился на СВО
Саратовский депутат, чемпион мира по боксу по версии WBO Inter-Continental Артем Чеботарев отправился служить в зону СВО «по личным мотивам». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его тренера Едильбая Казиева.
Чеботарев завершил спортивную карьеру в 2020 году. В сентябре 2022-го он был избран депутатом Саратовской областной думы.
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Казиев рассказал, что Чеботарев отправился в зону СВО около недели назад и сейчас служит на донецком направлении. По словам тренера, многие отговаривали Чеботарева, но он «прислушался только к своему сердцу».
«Он сильно переживает за Родину и всегда придерживается четкой гражданской позиции. <…> Видимо, внутри него это чувство сидело, а потом оно уже созрело окончательно», - заключил Казиев.