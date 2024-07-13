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Американский боец UFC назвал Хабиба монстром

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Белал Мухаммад заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов легко победит его. Слова Мухаммада передает The Schmo.

Американский боец UFC назвал Нурмагомедова монстром
© РИА Новости
«Хабиб — все тот же парень, все тот же долбанный монстр. Даже если я буду в лучшей форме в своей жизни, Нурмагомедов просто переедет меня», — сказал Мухаммад.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Бокс/MMA
Джастин Гэтжи
Хабиб Нурмагомедов
Фонд "Общественное мнение"