Российский боксер Аванесян не сумел завоевать титул чемпиона мира IBF

Россиянин Давид Аванесян не сумел завоевать титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Филадельфии (США), он проиграл обладателю пояса американцу Джарону Эннису техническим нокаутом после 5-го раунда.

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Первоначально Эннис должен был встретиться с канадцем Коди Краули, но тот отказался от боя из-за травмы, за месяц до поединка его заменил Аванесян.

В послужном списке 35-летнего россиянина 30 побед (18 нокаутом), 5 поражений и 1 ничья. Аванесян завоевал пояс временного чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в ноябре 2015 года благодаря победе над венесуэльцем Чарли Наварро техническим нокаутом в девятом раунде, а в мае 2016 года защитил титул, выиграв у американца Шейна Мосли решением судей. В ноябре 2016 года WBA перевела американца Кита Турмана в ранг суперчемпиона мира, а Аванесяна провозгласила регулярным, но россиянин не смог защитить пояс, проиграв в феврале 2017 года американцу Леймонту Питерсону по очкам. Аванесян в 2022 году упустил вторую попытку стать чемпионом мира, проиграв американцу Теренсу Кроуфорду в бою за пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) нокаутом в шестом раунде.

Аванесян с 2009 года выступал исключительно в России, где завоевал титул чемпиона страны и три региональных пояса по версии Всемирного боксерского совета, а с 2014 года проводит поединки за рубежом и сейчас проживает в британском Ньюарке.

В активе 27-летнего Энниса 32 победы (29 нокаутом), ни одного поражения. Он впервые защитил титул чемпиона мира IBF. До этого американец владел временным поясом чемпиона мира, который один раз защитил, позднее ему был присвоен титул полноценного чемпиона.

На данный момент четыре россиянина владеют чемпионскими титулами по престижным версиям: Бахрам Муртазалиев (IBF, вес до 69,9 кг), Дмитрий Бивол (WBA, весовая категория до 79,38 кг), Артур Бетербиев (по версии Всемирного боксерского совета, IBF и WBO, вес до 79,38 кг) и Муслим Гаджимагомедов (WBA, до 101,6 кг).