Макгрегор ответил на вопрос о возможном бое с Хабибом на голых кулаках

Конор Макгрегор объяснил, почему реванш с Хабибом Нурмагомедовым не состоится.
«Бой с Хабибом в BKFC? Бросьте, он не согласится. Я уважаю этот спорт из-за бесстрашных мужчин и женщин, которые готовы драться до последней капли крови. Обычный джеб может открыть рассечение – ставки высоки, они находятся на другом уровне. Интенсивность находится на другом уровне. Этим мне и нравятся кулачные бои. А этот... Россиянин, который даже не россиянин. Он не представляет Россию. Погряз в долгах и сбежал. Я бы подрался с ним на голых кулаках, но он откажется», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
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