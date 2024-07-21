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Минеев единогласным решением судей победил Исмаилова в бою по правилам бокса

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев победил соотечественника Магомеда Исмаилова в поединке по правилам бокса в Москве, сообщает РИА Новости.

Минеев ответил на вопрос о возможном четвёртом бое с Исмаиловым
© Газета.Ru

Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Минеева, присвоенной единогласным решением судей. "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию этого боя. Минеев и Исмаилов уже провели два боя по правилам ММА. Первый прошел в 2018 году и завершился ничьей.

Во втором поединке, который состоялся в 2021 году, Минеев победил техническим нокаутом. На счету 34-летнего Минеева 17 побед и одно поражение. 38-летний Исмаилов выиграл 18 боев и потерпел четыре поражения. До этого российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов говорил, что во главе Украины стоят шайтаны, так как они поддержали события, которые происходят в Палестине. Исмаилов назвал российский и украинский народы братскими.

Бокс/MMA
Магомед Исмаилов
Иван Штырков
Владимир Минеев