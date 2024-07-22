Врачи запретили Исмаилову летать на самолетах после поражения от Минеева

Врачи временно запретили бойцу смешанного стиля (ММА) Магомеду Исмаилову летать на самолетах после поражения от Владимира Минеева. Об этом ТАСС рассказали в команде Исмаилова.

Исмаилов проиграл Минееву единогласным решением судей в поединке по правилам бокса. После полученных повреждений боец будет минимум месяц восстанавливаться и проходить курс лечения.