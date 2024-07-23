Международная ассоциация бокса исключена из списка признанных федераций

Возглавляемая Кремлёвым IBA исключена из списка признанных федераций
Международная ассоциация бокса (IBA), возглавляемая Умаром Кремлёвым, исключена из списка признанных федераций. Решение принял Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом информирует «РИА Новости Спорт».
Напомним, в настоящий момент в мировом любительском боксе наблюдается раскол. Он произошёл на фоне внешнеполитической ситуации. В 2023 году была создана альтернативная организация World Boxing, у истоков которой стояли США и Великобритания. После этого часть национальных федераций объявили о своём выходе из Международной ассоциации бокса.
Ранее президент Кремлёв высказался о проведённом турнире «Ночь чемпионов».