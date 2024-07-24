Судебные приставы начали процедуру взыскания 79,3 млн рублей с бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова из-за его долгов по налогам. Согласно данным базы Федеральной службы судебных приставов, задолженность сформировалась перед управлением ФНС по Дагестану.

Операции по счетам Нурмагомедова из-за неисполнения требований об уплате задолженности уже приостановлены. Во время налоговой проверки в 2023 году была подтверждена неуплата налогов с доходов, полученных из-за рубежа за налоговый период с 2019 по 2021 годы.

Ранее налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 297 млн рублей. По данным журналистов, ФНС закрыла несколько фирм бойца, одна из которых — ООО «Хикмет тревел» — занималась туризмом.

При этом известный российский тренер и менеджер бойцов Магомед Магомедов заявил NEWS.ru, что информация об огромных долгах бывшего чемпиона Нурмагомедова, скорее всего, является ложной. Сам спортсмен в начале июля уезжал на чемпионат Европы по футболу, но он никогда не переедет в другую страну насовсем, потом что очень любит Россию и считает ее своим домом, подчеркнул собеседник издания.