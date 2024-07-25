Бывший двойной чемпион UFC в лёгком (до 70 кг) и полулёгком (до 66 кг) весе ирландец Конор Макгрегор опубликовал сообщения с угрозами, которые написал Хабибу Нурмагомедову.

«Брат, я только что вложил деньги, чтобы выкупить у правительства дом твоей семьи, потому что ты не можешь себе этого позволить. Брат, я устрою большое дерьмо в твоём доме. Ты бросил семью, и теперь я разнесу твой дом в пух и прах», — написал Макгрегор в своей социальной сети X, прикрепив фото со своими сообщениями Хабибу в одной из социальных сетей.



Напомним, Хабиб и Макгрегор встречались друг с другом в октябре 2018 года на турнире UFC 229. Нурмагомедов тогда победил за счёт успешного удушающего приёма, который он выполнил в четвёртом раунде.