На Олимпиаде умер тренер сборной по боксу

Тренер олимпийской сборной Самоа по боксу Лионель Элика Фатупаито скончался в олимпийской деревне в возрасте 60 лет. У мужчины остановилось сердце. Об этом в субботу сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру и источник в полиции. https://www.afp.com/

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Тренер находился в своей комнате с одним из спортсменов, и неожиданно почувствовал себя плохо. Это произошло накануне, около 10:20, сообщил источник в полиции.

На помощь прибыли экстренные службы, но спасти мужчину не удалось. В прокуратуре исключили насильственные действия, заявив, что тренер умер «естественной смертью». Расследование поручено судебной полиции департамента Сен-Сен-Дени.

Международная федерация бокса IBA выразила соболезнования на своем сайте.

«Международная боксерская ассоциация выражает свои искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам Лайонела Элики Фатупаито, национального тренера Самоа по боксу, который трагически скончался во время олимпийского турнира. Наши мысли и молитвы с командой Самоа и всеми теми, кого затронула эта тяжелая утрата», —сказано в сообщении.



От Самоа на Олимпиаде присутствует только один боксер — 25-летний Ато Плодзицки-Фаоагали (92 кг).