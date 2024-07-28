Пимблетт подписал контракт еще на шесть боев в UFC

Британский боец Пэдди Пимблетт сообщил, что подписал контракт еще на шесть поединков в UFC. Пимблетт в основном карде UFC 304 победил американца Бобби Грина. Поединок в легком весе завершился победой Пимблетта удушающим приемом в первом раунде. — Я буду выступать в UFC до конца карьеры. И неважно, что думают хейтеры. Я подписал контракт еще на шесть боев. Так что смиритесь, — заявил боец на пресс‑конференции. На счету 29‑летнего Пимблетта 22 победы и 3 поражения. Прямые трансляции турниров UFC смотрите на каналах «Матч ТВ» и Матч! Боец», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.