На турнире UFC после поражения чемпиона началась массовая драка

Массовая драка вспыхнула через несколько мгновений после того как британец Леон Эдвардс утратил титул чемпиона UFC в полусреднем весе, проиграв американцу Белалу Мухаммаду. Об этом сообщает The Sun.

32-летний Эдвардс «пять раундов подряд находился во власти удушающей борьбы Мухаммада». В итоге судьи единогласно признали Мухаммада новым чемпионом в полусреднем весе: 48-47, 48-47 и 49-46.

Через несколько мгновений после оглашения победы американца началась потасовка среди зрителей. На кадрах видно, как один фанат поднимает стул, пытаясь бросить его в недруга.

Службе безопасности удалось разнять участников драки.

36-летний Мухаммад — американец палестинского происхождения. После победы его захлестнули эмоции, и он произнес речь в поддержку родины.

«Этот бой ничего особенного не значит, все это для моей семьи, моего народа в Палестине, которые ведут настоящий бой. Я просто пытаюсь внести свой вклад», — сказал победитель.



Побежденный Эдвардс выглядел удрученным, но пообещал вновь подняться на вершину в полусреднем весе.