Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев заявил, что может больше не выйти в октагон UFC в этом году.

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«После боя [с Дастином Порье] болели кулаки, много чего болело. Берём время, всё заживает потихоньку. Но [правая] рука продолжала меня беспокоить. Сделали МРТ недавно. И подтвердили, что есть частичный разрыв связок. Если не смогу восстановить – может, даже придётся оперировать. Я очень хочу выступить до конца года. Мыслей, что не выступлю, не было. Но хочу подойти в форме, подготовиться, чтобы ничего не беспокоило», – сказал Ислам в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».



Ислам Махачев в последнем поединке встретился с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком дивизионе американцем Дастином Порье. Их бой состоялся 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке. Тогда победу одержал российский боец удушающим приёмом в четвёртом раунде.