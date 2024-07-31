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Усик пообещал украинским боксёрам деньги за медали на Олимпиаде

Абсолютный чемпион мира среди профессионалов Александр Усик пообещал украинским боксёрам выплаты за призовые места на Олимпийских играх в Париже (Франция), сообщил тренер национальной сборной Дмитрий Сосновский.

Усик пообещал украинским боксерам деньги за медали на Олимпиаде
© Чемпионат.com

«Он сказал им, что если, они завоюют медали на Олимпийских играх, он лично даст им призовые деньги. Из своего кармана. Он даст им деньги за бронзу, серебро и золото. За первое место – $ 80 тыс., за второе место, серебряную медаль — $ 70 тыс. И за бронзу $ 50 тыс.», — приводит слова Сосновского издание Reuters.

Напомним, на XXXIII Олимпийских играх в Париже представлены три украинских боксёра: Александр Хижняк (до 80 кг), Айдер Абдураимов (до 57 кг) и Дмитрий Ловчинский (до 92 кг).

Бокс/MMA
Дмитрий Сосновский
Александр Хижняк
Александр Усик