Украинец Александр Усик вспомнил свой бой в Москве

Абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях украинец Александр Усик вспомнил поединок с россиянином Муратом Гассиевым, который проходил в Москве летом 2018 года. Гассиев в тот момент был чемпионом мира по версиям WBA Super и IBF Муратом в первом тяжёлом весе, а Усик обладал поясами WBC и WBO. Победа в итоге досталась Усику единогласным решением судей.

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