Конор Макгрегор избежал тюрьмы

Известный ирландский боец смешанных единоборств, бывший двойной чемпион UFC в лёгком (до 70 кг) и полулёгком (до 66 кг) весе Конор Макгрегор избежал тюремного заключения за дорожно-транспортное происшествие в 2022 году.

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В марте 2022 года Макгрегор был арестован, а его автомобиль конфискован после того, как его остановили за опасное вождение в Ирландии, когда Конор проехал на красный свет и превысил скорость, что едва не привело к аварии.

Однако, как сообщает Irish Mirror, сегодня, 31 июля, Макгрегор урегулировал вопрос, согласившись на пятимесячный условный срок при условии, что он заплатит штраф в размере € 5000 и будет лишён водительских прав сроком на два года.

Макгрегору также было предъявлено несколько других обвинений, включая вождение без страховки и водительского удостоверения, но они были сняты после того, как Конор позже предоставил эти документы.