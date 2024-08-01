Итальянская боксерша отказалась продолжать бой на Олимпиаде с соперницей с повышенным тестостероном.

Анжела Карини и Иман Хелиф встретились в 1/8 финала весовой категории до 66 кг. Карини отказалась от продолжения после первого раунда.

«Для меня это не поражение. Быть здесь, зайти на олимпийский ринг − большая честь», − сказала Карини.



La Gazzetta dello Sport добавляет, что после первого раунда Карини сказала: «Мне ужасно больно, я не хочу продолжать». Она отказалась жать руку сопернице и после оглашения результата выкрикнула: «Это несправедливо».