Итальянка Анжела Карини отказалась продолжать бой с Хелиф: «Мне ужасно больно, я не хочу больше»
Итальянская боксерша отказалась продолжать бой на Олимпиаде с соперницей с повышенным тестостероном.
Анжела Карини и Иман Хелиф встретились в 1/8 финала весовой категории до 66 кг. Карини отказалась от продолжения после первого раунда.
«Для меня это не поражение. Быть здесь, зайти на олимпийский ринг − большая честь», − сказала Карини.
La Gazzetta dello Sport добавляет, что после первого раунда Карини сказала: «Мне ужасно больно, я не хочу продолжать». Она отказалась жать руку сопернице и после оглашения результата выкрикнула: «Это несправедливо».
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Итальянка Карини отказалась от боя против Хелиф с повышенным тестостероном: «Мне ужасно больно, я не хочу продолжать»
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