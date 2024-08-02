Боец UFC высмеял ситуацию с боксершей Хелиф

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исраэль Адесанья, занимающий вторую строчку в средней весовой категории выразил уверенность в том, что мужчины не должны участвовать в боях с девушками. Сообщение опубликовано в социальных сетях спортсмена.

"Мужчины не должны боксировать с женщинами. Лол, он даже не смог её финишировать. Политика", — отреагировал Адесанья и прикрепил видео поединка алжирской спортсменки Иман Хелиф.



Итальянская боксерша Анджела Карини, выступавшая на Олимпийских играх в категории до 66 кг, сдалась на 47-й секунде поединка против Хелиф. Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

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Представительница Алжира Иман Хелиф в 2023 году на чемпионате мира 2023 года в Индии не смогла пройти гендерный тест. Также гендерный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин, но МОК одобрил их участие в Играх.